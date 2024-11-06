"تعليم الطائف" تُكرّم طالبًا نال ميداليتين في أولمبياد الأحياء الدولي

وأشاد بجهود الشؤون التعليمية، ممثلة في إدارة أداء التعليم قسم النشاط الطلابي، للوصول بالطالب لمنصات التتويج، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يضاف للإنجازات التي حققها تعليم الطائف على المستوى المحلي والدولي، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.