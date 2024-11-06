"تعليم الطائف" تُكرّم طالبًا نال ميداليتين في أولمبياد الأحياء الدولي

كرّم المساعد للشؤون التعليمية محمد بن عامر النفيعي، نيابةً عن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الطالب عبدالله هاجد السبيعي، من مدارس شروق المملكة العالمية.
جاء ذلك لحصوله على الميدالية الفضية في أولمبياد "ابن سينا" الدولي للأحياء، والميدالية البرونزية في أولمبياد الأحياء الدولي، بحضور مدير مدارس شروق المملكة العالمية.
وهنأ المساعد للشؤون التعليمية نيابةً عن المدير العام للتعليم، الطالب ومدرسته وأسرته، مشيدًا بهذا الإنجاز للطالب.
وأشاد بجهود الشؤون التعليمية، ممثلة في إدارة أداء التعليم قسم النشاط الطلابي، للوصول بالطالب لمنصات التتويج، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يضاف للإنجازات التي حققها تعليم الطائف على المستوى المحلي والدولي، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.