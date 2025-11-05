150 طالباً في تعليم الطائف يزورون الكلية التقنية

ضمن برنامج زيارات الارشاد المهني لمدارس التعليم العام قام 150 طالباً من طلبة الصف الثالث ثانوي من مجموعة مدارس بزيارة لكلية التقنية بالطائف ، حيث أخذ الطلاب جولة داخل الكلية تعرفوا من خلالها على آلية القبول والتسجيل وأنظمة الكلية وطرق التدريب وأقسام الكلية والتخصصات المتاحة، عقب ذلك زيارة ميدانية لبعض المعامل والورش وقاعات التدريب، كما تم خلال الجولة مشاهدة بعض مشاريع المتدربين الابتكارية والمميزة.