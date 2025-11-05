150 طالباً في تعليم الطائف يزورون الكلية التقنية

ضمن برنامج زيارات الارشاد المهني لمدارس التعليم العام قام 150 طالباً من طلبة الصف الثالث ثانوي من مجموعة مدارس بزيارة لكلية التقنية بالطائف ، حيث أخذ الطلاب جولة داخل الكلية تعرفوا من خلالها على آلية القبول والتسجيل وأنظمة الكلية وطرق التدريب وأقسام الكلية والتخصصات المتاحة، عقب ذلك زيارة ميدانية لبعض المعامل والورش وقاعات التدريب، كما تم خلال الجولة مشاهدة بعض مشاريع المتدربين الابتكارية والمميزة.
ويأتي البرنامج بهدف تعريف طلاب التعليم العام بالكلية التقنية وتبصيرهم بقدراتهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية، وكيفية تحديد الميول المهني وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توجيه الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة.
وثمن المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي التكامل والتناغم بين الإدارة العامة للتعليم والكلية التقنية لما يخدم الطلاب والطالبات راجياً للجميع التوفيق والسداد.