"ملكية ينبع" تقيم ورشة لتحفيز الشركات والمصانع على المشاركة في "جائزة البيئة"

نفَّذت الهيئة الملكية بينبع ورشة العمل "جائزة البيئة"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جائزة المدينة المنورة؛ لحث الشركات والمصانع القائمة بمدينة ينبع الصناعية على المشاركة والتسجيل والمنافسة في الحصول على الجائزة.
وتناولت الورشة التعريف بجائزة البيئة، التي تُعنى برفع الوعي بالأخطار البيئية، وتحفيز الجهات والمحافظات على تبنِّي المبادرات التي تعزز جانب المحافظة على البيئة، والحد من الممارسات الخاطئة، وزيادة الغطاء النباتي، وشرح طريقة وآلية فكرة الجائزة، إضافة إلى كيفية التسجيل للمشاركة والمنافسة للحصول على الجائزة.