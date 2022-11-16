"ملكية ينبع" تقيم ورشة لتحفيز الشركات والمصانع على المشاركة في "جائزة البيئة"

وتناولت الورشة التعريف بجائزة البيئة، التي تُعنى برفع الوعي بالأخطار البيئية، وتحفيز الجهات والمحافظات على تبنِّي المبادرات التي تعزز جانب المحافظة على البيئة، والحد من الممارسات الخاطئة، وزيادة الغطاء النباتي، وشرح طريقة وآلية فكرة الجائزة، إضافة إلى كيفية التسجيل للمشاركة والمنافسة للحصول على الجائزة.