"خالد بن سعود" يستعرض تقرير التدريب التقني والمهني في تبوك ويؤكد أهمية دعم القطاع

كما استعرض إحصائيات حول أعداد المتدربين والمتدربات في مختلف التخصصات التقنية والنوعية التي يتم التدريب عليها في 11 منشأة تدريبية في مدن ومحافظات المنطقة، بما في ذلك كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية ومعاهد السجون، حيث تجاوز عدد المتدربين والمتدربات 7500، مع تسليط الضوء على افتتاح كلية تقنية رقمية للبنات واستحداث تخصصات جديدة تواكب احتياجات سوق العمل.