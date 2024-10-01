"خالد بن سعود" يستعرض تقرير التدريب التقني والمهني في تبوك ويؤكد أهمية دعم القطاع

اطلع نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، على تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، الذي يتضمن أهم البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات التي تم تنفيذها.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالإمارة، مع مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، علي بن مرزوق البلوي.
في بداية اللقاء، أكد نائب أمير منطقة تبوك على الدعم والرعاية الكبيرة التي يحظى بها القطاع التقني والمهني في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله.
كما استعرض إحصائيات حول أعداد المتدربين والمتدربات في مختلف التخصصات التقنية والنوعية التي يتم التدريب عليها في 11 منشأة تدريبية في مدن ومحافظات المنطقة، بما في ذلك كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية ومعاهد السجون، حيث تجاوز عدد المتدربين والمتدربات 7500، مع تسليط الضوء على افتتاح كلية تقنية رقمية للبنات واستحداث تخصصات جديدة تواكب احتياجات سوق العمل.
من جانبه، أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك ونائبه على الدعم والمتابعة المستمرة لجميع برامج ومناشط التدريب التقني والمهني في المنطقة.