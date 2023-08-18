"تعليم القويعية" تنهي استعداداتها لاستقبال أكثر من 26800 طالب وطالبة

وأكد الزهراني أن مدارس تعليم محافظة القويعية قد أنهت كافة جهود الاستعداد لاستقبال أكثر من 26800 طالب وطالبة غداً الأحد، وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة لاستقبالهم، بما يحقق البداية الجادة لعام دراسي جديد يتطلع الجميع أن يكون عاماً حافلاً بالتميز والعطاء والإبداع.