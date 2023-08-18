"تعليم القويعية" تنهي استعداداتها لاستقبال أكثر من 26800 طالب وطالبة

أعلنت إدارة تعليم محافظة القويعية عن اكتمال استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 1445هـ، والتي بدأت جهودها منذ وقت مبكر لضمان انطلاق بداية مميزة و جادة للعام الدراسي الجديد.
وتفصيلاً، انتهت أعمال الصيانة والنظافة بالمدارس واستلام وترحيل جميع المقررات الدراسية لجميع المدارس بنين وبنات وكذلك ضخ الميزانية التشغيلية للمدارس بـ أكثر من 900 ألف ريال كميزانية تشغيلية لمستلزمات النشاط والمستلزمات التعليمية.
وأشارت الإدارة إلى جاهزية واستعداد أسطول حافلات النقل المدرسي لنقل الطلاب والطالبات بالإضافة إلى الانتهاء من حركة النقل الداخلي مبكراً، ويجري حالياً إنهاء وتوجيه المعلمين والمعلمات الجدد لمدارسهم.
ومن جهته، أوضح مدير تعليم محافظة القويعية صالح بن عبدالله الزهراني أن وزارة التعليم تحرص على الجاهزية لكافة المرافق التعليمية من أجل نجاح برامج وخطط الاستعداد لبداية ناجحة للعام الدراسي.
وأكد الزهراني أن مدارس تعليم محافظة القويعية قد أنهت كافة جهود الاستعداد لاستقبال أكثر من 26800 طالب وطالبة غداً الأحد، وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة لاستقبالهم، بما يحقق البداية الجادة لعام دراسي جديد يتطلع الجميع أن يكون عاماً حافلاً بالتميز والعطاء والإبداع.
ونوّه مدير التعليم بدعم وزارة التعليم لجهود الاستعداد والمتابعة المستمرة من مقام الوزارة لخطط الاستعداد للعملية التعليمية في ظل اهتمام ودعم القيادة الحكيمة للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي الجديد بما يحقق بإذن الله النتائج المأمولة لمواصلة الطلاب والطالبات رحلة تعليمية متميزة حافلة بالنجاح والتفوق.