في نسخته الثانية.. انطلاق فعاليات مهرجان الرمان بمحافظة سراة عبيدة

دشن محافظ سراة عبيدة مسفر حامد آل محضي عصر اليوم الأربعاء مهرجان الرمان بسراة عبيدة في نسخته الثانية بحضور نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس محمد أحمد عسيري ومدير مكتب سراة عبيدة المهندس سعد منصور القحطاني ويقع المهرجان بجوار ممشى الكلية التقنية ويشارك فيه 37 من مزارعي الرمان بالمحافظة.
كما يستمر مهرجان الرمان أربعة أيام يعرض فيها المزارعون منتجاتهم من الرمان وبعض المحاصيل الأخرى وتُقام في المهرجان عدد من الورش والدورات ذات العلاقة تستهدف المزارعين وتنمية قدراتهم وثقافتهم الزراعية وسط اهتمام بالغ من الوزارة.
من جهة أخرى قام مدير إدارة الشراكة المجتمعية إبراهيم السناني بتوجيه من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني بمبادرة عودة المدارس عبارة عن زيارة لمدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد خضران العمري وعدد من المدارس ابتهاجًا بعودة الحياة الدراسية.