في نسخته الثانية.. انطلاق فعاليات مهرجان الرمان بمحافظة سراة عبيدة

من جهة أخرى قام مدير إدارة الشراكة المجتمعية إبراهيم السناني بتوجيه من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني بمبادرة عودة المدارس عبارة عن زيارة لمدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد خضران العمري وعدد من المدارس ابتهاجًا بعودة الحياة الدراسية.