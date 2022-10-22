"البيئة" بحائل تشارك بخدماتها في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله

يشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل، ممثلاً في إدارة الثروة الحيوانية، في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في مزاد تربة حائل للإبل، وذلك بدعم من الوزارة التي تولي اهتمامًا كبيرًا للمشاركة بمثل هذه المهرجانات؛ لما لها من أثر وحراك اقتصادي على مُلاك الإبل والأُسر المنتجة، وجميع شرائح المجتمع.