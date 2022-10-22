"البيئة" بحائل تشارك بخدماتها في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله

يشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل، ممثلاً في إدارة الثروة الحيوانية، في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في مزاد تربة حائل للإبل، وذلك بدعم من الوزارة التي تولي اهتمامًا كبيرًا للمشاركة بمثل هذه المهرجانات؛ لما لها من أثر وحراك اقتصادي على مُلاك الإبل والأُسر المنتجة، وجميع شرائح المجتمع.
وتمثلت المشاركة في توفير مقر إرشادي توعوي في المهرجان، وكادر طبي مكوَّن من 9 أطباء و5 عيادات بيطرية متنقلة، مع توفير عيادات بيطرية متنقلة، وعمل جولات ميدانية على شبوك الإبل، وتقديم العلاجات اللازمة للحالات المَرضية.