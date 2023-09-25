“التدريب الإنشائي" يدرج اللغة الصينية في مناهجه ويقدم دورات ومنحًا جامعية بالصين

شهدت قاعة المها بفندق كمبينسكي العثمان في مدينة الخبر حفل تدشين مبادرة "برامج تنمية قدرات المتدربين" بين مركز مهارات للتدريب الإنشائي وشركة ساينوبك الصينية.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس أمناء مركز مهارات للتدريب الإنشائي، وأعضاء مجلس الأمناء وقامات قيادية رفيعة من شركائها الاستراتيجيين والداعمين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إدارتي تطوير القوى العاملة والمشاريع بشركة أرامكو، صندوق تنمية الموارد البشرية وكليات التميز.
وتتيح هذه المبادرة لمتدربي الشركة بالمركز الحصول على عدة برامج نوعية خلال فترة تدريبهم بالمركز وبعد تخرجهم، تشمل برنامج التواصل الثقافي المتبادل والذي يتيح الفرصة للمتدربين لتعلم اللغة الصينية، وكذلك التعرف على الثقافة الصينية المتنوعة لزيادة الوعي وتحسين فرص التعارف والتواصل الثقافي، علاوة على برنامج التطوير الوظيفي لمدة ثلاثة أشهر في جامعة نانجين الصينية، والذي يهدف إلى تنمية وصقل قدرات ومهارات الخريجين في مجال تخصصاتهم، هذا بالإضافة إلى برنامج توفير منح دراسية جامعية، تُعطى بموجبه الفرصة لفئة من المتدربين المرشحين للالتحاق بجامعة نانجين الصينية لنيل درجة البكالوريوس في تخصصات محددة من قِبل الشركة.
ولاقت هذه المبادرة تفاعلاً واسعًا لما تقدمه من فرص تطوير وتأهيل الشباب السعوديين، الأمر الذي يمكنهم من الانخراط الفاعل في سوق العمل المحلي، ويأتي ذلك في ظل الحرص المستدام على أن تتراصف أهداف مركز مهارات للتدريب الإنشائي مع رؤية 2030.
وتضمن الحفل استعراضًا لأبرز برامج التدريب والتطوير في مركز مهارات للتدريب الإنشائي مع تسليط الضوء على المبادرة الجديدة وأهميتها، بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية التي تقدمها شركة ساينوبك في الصين.
واختتم الحفل بتكريم الدفعة الأولى (20 خريجًا) المتوجهة إلى الصين في شهر أكتوبر القادم ضمن برنامج التطوير الوظيفي تلاها فقرة تبادل الهدايا التذكارية بين مركز مهارات للتدريب الإنشائي وشركة ساينوبك الصينية..