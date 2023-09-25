“التدريب الإنشائي" يدرج اللغة الصينية في مناهجه ويقدم دورات ومنحًا جامعية بالصين

وتتيح هذه المبادرة لمتدربي الشركة بالمركز الحصول على عدة برامج نوعية خلال فترة تدريبهم بالمركز وبعد تخرجهم، تشمل برنامج التواصل الثقافي المتبادل والذي يتيح الفرصة للمتدربين لتعلم اللغة الصينية، وكذلك التعرف على الثقافة الصينية المتنوعة لزيادة الوعي وتحسين فرص التعارف والتواصل الثقافي، علاوة على برنامج التطوير الوظيفي لمدة ثلاثة أشهر في جامعة نانجين الصينية، والذي يهدف إلى تنمية وصقل قدرات ومهارات الخريجين في مجال تخصصاتهم، هذا بالإضافة إلى برنامج توفير منح دراسية جامعية، تُعطى بموجبه الفرصة لفئة من المتدربين المرشحين للالتحاق بجامعة نانجين الصينية لنيل درجة البكالوريوس في تخصصات محددة من قِبل الشركة.