تنمية الأفلاج تحتفي بـ150 متطوّعًا ساهموا في توزيع 12 ألف وجبة إفطار رمضاني

احتفت جمعية تنمية الأفلاج، ظهر اليوم الثلاثاء، بـ150 متطوّعًا ساهموا في توزيع 12 ألف وجبة إفطار على المسافرين طيلة شهر رمضان.
وشهد الاحتفالُ الذي حضره محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، وعدد من مديري الإدارات الحكومية؛ كلمةً لرئيس جمعية تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، تحدث خلالها عن دور التطوع وأهميته والعمل لتحقيق تطلعات رؤية الوطن 2030 في الوصول إلى مليون متطوع بالمملكة، وتبلور مفهومه كعمل حضاري، وسلوك إنساني رفيع، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وكانت جمعية تنمية الأفلاج قد واصلت تقديم مبادراتها المجتمعية من خلال تنفيذ خيمتَيْ إفطار للمسافرين رجالًا ونساءً، بالإضافة إلى تفطير سيار للمسافرين ساهم خلالها نحو 150 متطوّعًا توزيع أكثر من 12 ألف وجبة، وتفطير 50 مسافرًا يوميًّا في الخيمة الرمضانية.