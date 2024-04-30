تنمية الأفلاج تحتفي بـ150 متطوّعًا ساهموا في توزيع 12 ألف وجبة إفطار رمضاني

وكانت جمعية تنمية الأفلاج قد واصلت تقديم مبادراتها المجتمعية من خلال تنفيذ خيمتَيْ إفطار للمسافرين رجالًا ونساءً، بالإضافة إلى تفطير سيار للمسافرين ساهم خلالها نحو 150 متطوّعًا توزيع أكثر من 12 ألف وجبة، وتفطير 50 مسافرًا يوميًّا في الخيمة الرمضانية.