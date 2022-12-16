جمعية "لأجلهم" تُطلِق الملتقى السنوي الرابع تحت شعار "وطن طموح"

تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، تُطلق جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص من ذوي الإعاقة تحت شعار "وطن طموح"، غدًا السبت، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، في جامعة الفيصل بالرياض، ويأتي انعقاد الملتقى امتدادًا لمبادرات الجمعية المتواصلة في خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وتعزيز دورهم في المجتمع.
ويشارك في الملتقى 41 متحدثًا من رواد التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة والترفيه والسياحة، ويتطلّع إلى ترسيخ القيم والمسؤولية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكونوا مُشَاركين فعّالين في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع في المملكة العربية السعودية.
ويُناقش الملتقى في أولى الجلسات الحوارية باليوم الأول، موضوع التعليم الجيد للأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق ذوي الإعاقة بالتوظيف والتمكين والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
كما يُناقش في اليوم التالي، دور مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل الرياضة والسياحة لذوي الإعاقة، وكذلك دور الأسرة في ظل التغيّرات الاجتماعية، وأبرز الممارسات الصحية لوطنٍ طموح.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية "لأجلهم" الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، أن رؤية 2030 أوصت بالاهتمام بشكلٍ خاص في الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، للوصول إلى وطنٍ طموح ويرتقي بكافة فئات المجتمع.
وأضافت: "يجب علينا جميعًا وعلى كل الجهات ذات العلاقة الاهتمام والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، للمساهمة في صنع بيئة محفزّة لهم وتُحقّق طموحاتهم والوصول بهم لوطنٍ طموح ويرتقي بهم في شتّى المجالات".
يُشار إلى أن الملتقى السنوي الرابع للأشخاص ذوي الإعاقة متاح للجميع، ويستقبل زواره ابتداءً من صباح يوم غدٍ السبت من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً في جامعة الفيصل بالرياض، ويُمكن للزائر التسجيل عبر الرابط التالي: