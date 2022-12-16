جمعية "لأجلهم" تُطلِق الملتقى السنوي الرابع تحت شعار "وطن طموح"

تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، تُطلق جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص من ذوي الإعاقة تحت شعار "وطن طموح"، غدًا السبت، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، في جامعة الفيصل بالرياض، ويأتي انعقاد الملتقى امتدادًا لمبادرات الجمعية المتواصلة في خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وتعزيز دورهم في المجتمع.