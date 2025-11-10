"تقني عسير" يطلق مبادرة "الرياضة للجميع" لتعزيز النشاط البدني بين المتدربين

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور أحمد آل مريع، أن هذه المبادرة تهدف إلى المحافظة على مجتمع رياضي نشط، وتعزيز مفهوم الرياضة لدى متدربي ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة، من خلال تفعيل مجموعة من الفعاليات الرياضية المتنوعة، حيث أُقيم دوري لكرة القدم وألعاب القوى، ودوري لتنس الطاولة، والبلياردو، والبلايستيشن، وكرة الطاولة.