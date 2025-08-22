"تعليم الطائف" يعلن رغبته في استئجار مبانٍ مدرسية بعدد من الأحياء

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن حاجتها لاستئجار عدد من المباني لاستخدامها مدارس في المحافظة والمراكز التعليمية التابعة لها، وذلك ضمن جهودها لتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
وقد حُددت المواقع المطلوبة للاستئجار في الأحياء التالية:
- مدرسة حفصة بنت عمر بحي الماجدية في المحاني
- مدرسة الواسط الثانية للبنات بحي الواسط
- مدرسة بلال بن رباح بحي الرويدف
- مدرسة الإمام الغزالي بحي شرق السيل
- مدرسة الربيع بن مسلم بحي ريحة
ودعت إدارة التعليم من لديهم الرغبة في تقديم عروضهم إلى الاطلاع على الشروط والمواصفات عبر زيارة منصة "انتفاع" على الرابط التالي:
علمًا بأن آخر موعد لقبول الطلبات هو 10/09/2025م.