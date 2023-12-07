أتمتة الأوامر العلاجية للنزلاء بمجمع إرادة بالطائف

نجح التجمع الصحي بالطائف، ممثلاً بإدارتي الصيدلية والصحة الإلكترونية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، في أتمتة الأوامر العلاجية للنزلاء والنزيلات داخل المجمع.
يجري ذلك عبر أيقونة "Doctor’s order"، والتي تمكن الأطباء من كتابة الأوامر العلاجية، وتشمل وصف الأدوية وإجراء التعديلات عليها إلكترونيًا.
وتعتبر هذه الأيقونة، بمثابة وسيلة تواصل عالية الدقة بين الأطباء في جميع أجنحة التنويم؛ لمنع أي اجتهادات أو أخطاء أثناء وصف الأدوية للمرضى المنومين.
وأوضح التجمع، أن تلك الخطوة في إطار التطوير الشامل به، واستخدام التقنيات الحديثة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لنزلاء المجمع.
ولفت إلى أن كتابة الأوامر العلاجية وصرف الأدوية حاليًا، يتم بشكل دقيق داخل أجنحة التنويم من خلال الاستخدام التقني والمراقبة لأي تغييرات على الأدوية المصروفة، فيما يعود بالنفع على النزلاء من جهة ورفع مستوى العمل التمريضي والطبي في أجنحة التنويم من الجانب الآخر .
يذكر أن مجمع إرادة، يعد الأكبر على مستوى المملكة، باعتباره المستشفى المرجعي، بطاقة استيعابية تصل إلى 670 سريرًا، وتعمل به كوادر مؤهلة على مستوى عال من المهنية في مجال الاختصاص.