أتمتة الأوامر العلاجية للنزلاء بمجمع إرادة بالطائف

ولفت إلى أن كتابة الأوامر العلاجية وصرف الأدوية حاليًا، يتم بشكل دقيق داخل أجنحة التنويم من خلال الاستخدام التقني والمراقبة لأي تغييرات على الأدوية المصروفة، فيما يعود بالنفع على النزلاء من جهة ورفع مستوى العمل التمريضي والطبي في أجنحة التنويم من الجانب الآخر .