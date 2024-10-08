غداً.. انطلاق ملتقى الأكاديمية المالية 2024 بشعار "نمو مستدام للمواهب" بالرياض

وأضاف: "تركز الأكاديمية على تطوير المهارات التقنية التي تشهد طلباً متزايداً، مثل التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، والتي تعد محورية للتحول الرقمي في القطاع المالي. كما نحرص على تقديم برامج تدريبية محدثة تتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى الشهادات المهنية المعترف بها عالمياً، لتعزيز قدرة المتدربين على مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال".