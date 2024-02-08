"العلم" يطلع على أهداف الخطة الاستراتيجية لتنمية "الأفلاج"

اطّلع محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، اليوم الخميس، على الخطة المستقبلية لجمعية التنمية الاجتماعية بالأفلاج، وأهدافها الاستراتيجية والفئات المستهدفة والقيم المحورية ومراحل تنفيذها.
وتتضمّن الأهدافُ: تنميةَ وبناء قدرات أفراد المجتمع في المحافظة، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتحقيق استدامة مالية للجمعية، إضافة إلى تطوير الكيانات لتبني المبادرات المجتمعية، وزيادة أعداد المستفيدين، ورعاية الموهوبين والمساهمة في إبراز وتنمية مواهبهم.
كما شملت أهدافُ الخطة: تعزيزَ القيم الوطنية والمجتمعية لدى المجتمع بالمحافظة، وزيادة أعداد المتطوعين وتعزيز قدراتهم ورفع كفاءتهم التدريبية؛ حيث يتجاوز عددُ المتطوعين بجمعية تنمية الأفلاج أكثرَ من ألف متطوع.
من جهته أشاد محافظ الأفلاج بدور جمعية تنمية الأفلاج الاجتماعي والتطوعي، ومساهمتها في تبني الجمعيات الناشئة ومساندتها حتى استقلالها بالأعمال المناطة بكل جمعية.
وأكّد المحافظُ، في الوقت نفسه، أهميةَ استمرار تلك الأعمال وتطويرها، بتقديم ما يخدم الوطن والمواطن.