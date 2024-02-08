"العلم" يطلع على أهداف الخطة الاستراتيجية لتنمية "الأفلاج"

وتتضمّن الأهدافُ: تنميةَ وبناء قدرات أفراد المجتمع في المحافظة، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتحقيق استدامة مالية للجمعية، إضافة إلى تطوير الكيانات لتبني المبادرات المجتمعية، وزيادة أعداد المستفيدين، ورعاية الموهوبين والمساهمة في إبراز وتنمية مواهبهم.