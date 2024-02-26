"السعودية للإدارة الصحية" تطلق "نقاء 2" بمناسبة يوم التأسيس

أطلق فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، مبادرة "نقاء2"، للاحتفاء بيوم التأسيس.
وتأتي هذه المبادرة، ضمن مبادرات أطلقها فرع الجمعية للمشاركة في كل المناسبات والفعاليات المجتمعية.
وقال رئيس فرع الجمعية بالشرقية ثامر بن عبدالله الدرعان: إن الجمعية تهدف إلى تفعيل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في جميع الفعاليات والمناسبات والمبادرات التي من شأنها خدمة المجتمع؛ بما يتوافق ورؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره لكل المتطوعين والمتطوعات وجميع شركاء النجاح الذين دعموا المبادرة.
وأضاف "الدرعان": بلغ عدد المشاركين في هذه المبادرة الغالية علينا جميعًا في الاحتفال بـ"يوم التأسيس" لمملكتنا الحبيبة أكثر من خمسة متطوعين "ذكور وإناث"، لما يقارب 50 ساعة تطوعية، لـ 600 مستفيد.
يُذكر أن مبادرة "نقاء" تهتم بالبيئة ونشر ثقافة التنظيم والمظهر العام، وحصلت على جائزة مركز الإبداع من وزير الصحة عام 2018م، كأفضل مبادرة نوعية بالقطاع الصحي في بداية انطلاقته.