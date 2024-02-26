"السعودية للإدارة الصحية" تطلق "نقاء 2" بمناسبة يوم التأسيس

وقال رئيس فرع الجمعية بالشرقية ثامر بن عبدالله الدرعان: إن الجمعية تهدف إلى تفعيل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في جميع الفعاليات والمناسبات والمبادرات التي من شأنها خدمة المجتمع؛ بما يتوافق ورؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره لكل المتطوعين والمتطوعات وجميع شركاء النجاح الذين دعموا المبادرة.