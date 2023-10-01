شاهد.. اعتدال الأجواء واستمتاع الأهالي بالعاصمة المقدسة تفسده "المواشي"

اعتدال الأجواء واستمتاع الأهالي لوثه بصريًا وصحيًا انتشار المواشي في حجز المركبات بالشرائع وذلك من خلال العربات التي تجرها الأحصنة وتنشر مخلفاتها في الموقع لتنتقل معها الروائح الكريهة في أرجائه.