اتفاقية بين "إبصار" و"جامعة المؤسس" لتمكين ذوي الإعاقة البصرية وتدريبهم

في إطار تعزيز التعاون، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر، وقّعت جمعية إبصار الخيرية اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المكتبات، بهدف تمكين ذوي الإعاقة البصرية من الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتنفيذ برامج تدريبية، ودعم الاعتماد الأكاديمي، بما يعزز الوعي المجتمعي بدور وأهمية الإعاقة البصرية.
ومثّل الجمعية في التوقيع نائب رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالله أبوملحة، فيما مثّل الجامعة الأستاذ الدكتور أمين يوسف نعمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والعاملين معهم، واستثمار الإمكانات والخبرات الأكاديمية والتدريبية المتوفرة لدى الطرفين، بما يسهم في تطوير جودة التعليم والتأهيل لهذه الفئة، وفق الأنظمة المعمول بها.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج ودورات تدريبية تشمل مهارات التوجه والحركة الآمنة، واستخدام العصا البيضاء، وتدريب الأطفال على تحديد الاتجاهات، والتعامل مع البيئة المحيطة.
كما تسهم الاتفاقية في دعم متطلبات الاعتماد الأكاديمي لبعض كليات الجامعة من خلال توفير معامل مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب تعزيز دمجهم في المجتمع عبر المشاركة في ملتقيات وفعاليات توعوية تنظمها الجمعية، وتأهيل المكتبات الجامعية لتلائم احتياجاتهم.
وحضر مراسم التوقيع من الجمعية كل من فيصل بن أحمد الحمدان عضو مجلس الإدارة، وأمل بنت حمدان الحنيطي الرئيس التنفيذي للجمعية، ومن الجامعة الدكتورة ضحى بنت حسن السريحي المدير العام للإدارة العامة لشؤون المكتبات، ومطلق النفيعي رئيس قسم الخدمات الرقمية.
مبادرة نوعية ومحاكاة إنسانية
وفي ذات السياق، نظّمت الجمعية مبادرة توعوية بمقر شركة بندة، بالشراكة مع مجموعة صافولا، جسّدت معاني المسؤولية المجتمعية، وسعت إلى تعزيز ثقافة الدمج والتمكين في بيئات العمل.
وقدّمت الجمعية خلال المبادرة تجربة تفاعلية مكّنت موظفي الشركة من معايشة تحديات ذوي الإعاقة البصرية، من خلال أنشطة عملية شملت استخدام العصا البيضاء وتجربة الكتابة بطريقة برايل، في محاكاة هدفت إلى تعميق الفهم الإنساني والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
وشهدت المبادرة تفاعلًا واسعًا من منسوبي بندة وصافولا، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بخوض التجربة، في مشهد يعكس وعيًا متقدمًا واستعدادًا حقيقيًا لتهيئة بيئات العمل لاحتضان وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
حضور فاعل في الجامعة
كما شاركت جمعية إبصار في فعاليات اليوم العالمي للإعاقة المقامة في جامعة الملك عبدالعزيز، من خلال جناح تعريفي قدّمت فيه عرضًا لمبادراتها وبرامجها النوعية الهادفة إلى تمكين ذوي الإعاقة البصرية، وتعزيز استقلاليتهم، ودمجهم في المجتمع وفق مسارات تنموية مستدامة.
وحظي الجناح بإقبال لافت من الزوار والمهتمين الذين اطّلعوا على جهود الجمعية ورسالتها الريادية، في بناء شراكات مؤثرة تُسهم في تحقيق مستهدفات التنمية والتمكين ضمن منظومة العمل الخيري المتكامل.