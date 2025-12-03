اتفاقية بين "إبصار" و"جامعة المؤسس" لتمكين ذوي الإعاقة البصرية وتدريبهم

في إطار تعزيز التعاون، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر، وقّعت جمعية إبصار الخيرية اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المكتبات، بهدف تمكين ذوي الإعاقة البصرية من الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتنفيذ برامج تدريبية، ودعم الاعتماد الأكاديمي، بما يعزز الوعي المجتمعي بدور وأهمية الإعاقة البصرية.