مدير عام تعليم الطائف يزور ابتدائية القادسية ومتوسطة الطفيل

زار مدير عام التعليم يمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي صباح اليوم (الخميس) مدرستي القادسية الابتدائية والطفيل بن عمرو المتوسطة ، تابع سير العملية التعليمية في القاعات الدراسية و تجول على مرافق المبنى من ساحات داخلية وخاجية ثم اطلع على شاشة لوحة الاداء المدرسي .
بعدها التقى المدير العام بالهئيتين الإدارية والتعليمية بالمدرسة وبحث معهم مايقدم للطلاب من مبادرات و برامج بالإضافة إلى استعراض جهودهم في الانضباط المدرسي والاختبارات الوطنية
وفي نهاية الزيارة ثمن المدير العام بالطائف الجهود المبذولة من منسوبي المدرسة ، مشيرًا لدور أولياء الأمور وتعاونهم والعلاقة المشتركة بين الأسرة والمدرسة.راجياً للجميع التوفيق والسداد.