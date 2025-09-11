مدير عام تعليم الطائف يزور ابتدائية القادسية ومتوسطة الطفيل

زار مدير عام التعليم يمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي صباح اليوم (الخميس) مدرستي القادسية الابتدائية والطفيل بن عمرو المتوسطة ، تابع سير العملية التعليمية في القاعات الدراسية و تجول على مرافق المبنى من ساحات داخلية وخاجية ثم اطلع على شاشة لوحة الاداء المدرسي .