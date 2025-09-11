مناطق

مدير عام تعليم الطائف يزور ابتدائية القادسية ومتوسطة الطفيل

زار مدير عام التعليم يمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي صباح اليوم (الخميس) مدرستي القادسية الابتدائية والطفيل بن عمرو المتوسطة ، تابع سير العملية التعليمية في القاعات الدراسية و تجول على مرافق المبنى من ساحات داخلية وخاجية ثم اطلع على شاشة لوحة الاداء المدرسي .

بعدها التقى المدير العام بالهئيتين الإدارية والتعليمية بالمدرسة وبحث معهم مايقدم للطلاب من مبادرات و برامج بالإضافة إلى استعراض جهودهم في الانضباط المدرسي والاختبارات الوطنية

وفي نهاية الزيارة ثمن المدير العام بالطائف الجهود المبذولة من ‏‏‏منسوبي المدرسة ، مشيرًا لدور أولياء الأمور وتعاونهم والعلاقة المشتركة بين الأسرة والمدرسة.راجياً للجميع التوفيق والسداد.

