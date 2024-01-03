"أمانة الطائف" تتسلّم "مغسلة الأموات" بجامع عبدالله بن العباس

يُذكَر أن مشروع المغسلة نُفّذ على مساحة "600" متر مربع، ويتضمّن: صالة انتظار للرجال، وأخرى للنساء تتّسع لأكثر من 50 شخصًا، وصالة غسيل الجثامين "رجال ونساء" تحتوي على أربع دكاك لكل قسم، وصالة لتوديع الميت بعد تكفينه.