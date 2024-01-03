"أمانة الطائف" تتسلّم "مغسلة الأموات" بجامع عبدالله بن العباس

تسلّمت أمانةُ الطائف، اليوم الأربعاء، مشروعَ إنشاء وتطوير مغسلة جامع عبدالله بن العباس للموتى، المُنفّذ على نفقة وقف "تعاونوا على البرّ والأعمال الخيرية" بالمحافظة، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة.
ويعدُّ هذا المشروعُ المنجز من القطاع غير الربحي، لإكرام الموتى والقيام بحقوقهم الشرعية، خطوةً لتعزيز مشاركة هذا القطاع مع الجهد البلدي في المحافظة.
وستشغل الأمانة هذا المشروع بما يحقّق التسهيل على ذوي المتوفّى، وتسخير كل الإمكانات لغسل وتكفين ودفن الأموات وفق القواعد الشرعية.
ونوّه أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، إلى مساهمة وقف "تعاونوا على البر والأعمال الخيرية" في تنفيذ وإنجاز المشروع.
ولفت إلى أن ذلك ضمن أعمال دعم الأعمال الخيرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وكذلك جهود الأمانة لدعم مبادرات القطاع غير الربحي، وتفعيل الشراكة والتكامل بينه وبين القطاع الحكومي.
يُذكَر أن مشروع المغسلة نُفّذ على مساحة "600" متر مربع، ويتضمّن: صالة انتظار للرجال، وأخرى للنساء تتّسع لأكثر من 50 شخصًا، وصالة غسيل الجثامين "رجال ونساء" تحتوي على أربع دكاك لكل قسم، وصالة لتوديع الميت بعد تكفينه.
كما يتضمّن مكتبًا للإدارة المشرفة على المغسلة، ومكاتب للموظفين، ومكتب استقبال، ومجمعًا لدورات المياه لقسمي الرجال والنساء.
وجرى دعمُ المشروع بثماني لوحات توعوية للأحكام الشرعية وصفة الصلاة على الميت وتوديعه، ونحوها.
وتمّ توفير عروض مرئية للتوعية بكيفية غسل الميت وآداب زيارة القبور ونحوها، إضافة إلى وجود ركن بالمشروع للضيافة، وثلاجة تبريد مياه لخدمة أهل المتوفّى.