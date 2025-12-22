أمير الشرقية يرعى مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة

وبيّن أن هذه النسخة من المبادرة تسهم في رسم مستقبل جمعيات الأيتام في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتُعد إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير العمل المؤسسي في القطاع غير الربحي، من خلال دعم تبادل الخبرات، وتعزيز الممارسات المهنية، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق أثرًا مستدامًا ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي. وأكد أن منصة «أيتامنا» للشراكات تُعد منصة وطنية تهدف إلى إدارة وتنظيم وتوسيع الشراكات لخدمة الأيتام وجمعياتهم في مختلف المجالات.