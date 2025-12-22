أمير الشرقية يرعى مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم الاثنين، حفل تكريم الداعمين للنسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة، التي تُقام تحت شعار: «الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من أجل ابتكار الخدمات والمنتجات لتمكين الأيتام»، وتنظمها جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية.
وشهدت المبادرة مشاركة 110 مشاركين ومشاركات يمثلون 48 جمعية متخصصة في رعاية الأيتام من مختلف مناطق المملكة. كما رعى سموه، خلال الحفل، توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين الجمعية وعدد من الجهات، ودشّن منصة «أيتامنا» للشراكات.
ونوّه سمو أمير المنطقة الشرقية بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – لتنمية القطاع غير الربحي، بما يمكّن هذا القطاع الحيوي من القيام بدوره الإيجابي تجاه المجتمع، من خلال تفعيل أداء منظماته وتوسيع مجالاته التنموية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، المهندس خالد الزامل، أن الاحتفال بانطلاق النسخة السابعة من المبادرة يأتي في ظل ما توليه القيادة – أيدها الله – من اهتمام بالغ بالقطاع غير الربحي، وحرصها على تمكين مؤسساته، وتطوير أدواته، وتعزيز دوره التنموي، بما يسهم في بناء نماذج عمل أكثر كفاءة واستدامة، ويؤكد أهمية الاستثمار في الإنسان وتعظيم الأثر الاجتماعي.
وأشار الزامل إلى أن هذا التوجه أسهم في إيجاد بيئة عمل تكاملية قائمة على وضوح الأهداف، وتوحيد الجهود، وتبادل الخبرات، بما يعزز كفاءة الأداء، ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة، ويخدم مسارات التنمية الاجتماعية.
وأضاف أن المبادرة تسعى إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التكامل المعرفي، والارتقاء بجودة الممارسات في الجمعيات المتخصصة في خدمة الأيتام بجميع مناطق المملكة، مشيرًا إلى حرص هذه الجمعيات على التكامل فيما بينها، ومع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة المشاركة في المبادرة، التي بلغ عددها (30) جهة ومنصة إلكترونية.
وبيّن أن هذه النسخة من المبادرة تسهم في رسم مستقبل جمعيات الأيتام في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتُعد إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير العمل المؤسسي في القطاع غير الربحي، من خلال دعم تبادل الخبرات، وتعزيز الممارسات المهنية، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق أثرًا مستدامًا ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي. وأكد أن منصة «أيتامنا» للشراكات تُعد منصة وطنية تهدف إلى إدارة وتنظيم وتوسيع الشراكات لخدمة الأيتام وجمعياتهم في مختلف المجالات.