"صحة بيشة" تُطلق "رايتك وردية" للكشف المبكّر عن سرطان الثدي

واشتمل المعرض على أركان للتوعية بطرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ منها: ركن مسار سرطان الثدي "نموذج الرعاية الصحية الحديث"، وركن الاستشارات العلاجية والفحص الذاتي، وركن الأشعة والكشف المبكر لسرطان الثدي، وركن التوعية الصحية، والطب النفسي والتلطيفي، وكذلك ركن رايتك وردية للمتعافين.