"صحة بيشة" تُطلق "رايتك وردية" للكشف المبكّر عن سرطان الثدي

انطلقت حملة شهر أكتوبر للكشف المبكّر عن سرطان الثدي، تحت شعار "رايتك وردية"، برعاية مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني.
واشتمل المعرض على أركان للتوعية بطرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ منها: ركن مسار سرطان الثدي "نموذج الرعاية الصحية الحديث"، وركن الاستشارات العلاجية والفحص الذاتي، وركن الأشعة والكشف المبكر لسرطان الثدي، وركن التوعية الصحية، والطب النفسي والتلطيفي، وكذلك ركن رايتك وردية للمتعافين.
وتضمّن المعرضُ تقديمَ نصائح عن خطر سرطان الثدي من خلال الأركان المتواجدة.
وتأتي هذه الحملة تواصلًا للجهود التوعوية التي تبذلها "صحة بيشة" للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.