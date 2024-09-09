بحضور رؤساء ومديري دوائر حكومية.. دومة الجندل تشهد مهرجانًا لمنتجاتها الزراعية التحويلية

وتحتوي أجنحة المهرجان على المنتجات التحويلية الزراعية، التي يعرضها المزارعون والحرفيون، كمنتجات التمور والزيتون والعسل والقمح ومنتجات مستخلصة من المواد الزراعية كالصابون والسلال المصنعة من جريد النخيل، فيما تحتوي الأجنحة الأخرى على منتجات حرفية تم تصميمها بأيدي سيدات حرفيات، شهدت أجنحة المهرجان إقبالاً كبيرًا من الزوار.