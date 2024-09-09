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بحضور رؤساء ومديري دوائر حكومية.. دومة الجندل تشهد مهرجانًا لمنتجاتها الزراعية التحويلية
اشتمل على منتجات التمور والزيتون والعسل والقمح وأخرى مستخلصة من مواد زراعية
افتتح محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، مهرجان المنتجات التحويلية للمنتجات الزراعية والمقامة في حديقة الحي الإداري، معلنًا بذلك انطلاقة المهرجان الاقتصادي الذي يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وبحضور رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.
وتحتوي أجنحة المهرجان على المنتجات التحويلية الزراعية، التي يعرضها المزارعون والحرفيون، كمنتجات التمور والزيتون والعسل والقمح ومنتجات مستخلصة من المواد الزراعية كالصابون والسلال المصنعة من جريد النخيل، فيما تحتوي الأجنحة الأخرى على منتجات حرفية تم تصميمها بأيدي سيدات حرفيات، شهدت أجنحة المهرجان إقبالاً كبيرًا من الزوار.
والتقطت عدسة "سبق" صورًا لمنتجات منطقة الجوف التحويلية الزراعية.