فريق الكلية التقنية بالرس يفوز ببطولة القصيم لكرة القدم

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم المهندس أحمد بن علي الحمودي: إن إقامة مثل هذه الأنشطة تأتي ضمن سلسلة البرامج والمناشط المتنوعة التي تنفذها وتدعمها المؤسسة للمتدربين والمتدربات ضمن أهدافها وخططها لهم، وتعزيز مواهبهم في سبيل إيجاد بيئة تدريبية تهتم بالتدريب وتنمية المواهب ودعمها لأبنائنا المتدربين والمتدربات.