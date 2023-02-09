فريق الكلية التقنية بالرس يفوز ببطولة القصيم لكرة القدم

توّج فريق الكلية التقنية بالرس ببطولة التدريب التقني والمهني بالقصيم لكرة القدم، بعد فوزه على الكلية التقنية ببريدة بهدف مقابل لا شيء.
ووزّعت الميداليات والجوائز والهدايا على الفرق الفائزة، برعاية محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، وبحضور مدير عام التدريب التقني والمهني وقيادات المنشآت التدريبية بالمنطقة.
واختتمت البطولة على ملعب التعليم باستضافة الكلية التقنية للبنين بعنيزة، وبرعاية من صندوق المتدربين الرئيسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بمشاركة 12 فريقًا من منشآت التدريب التقني بالمنطقة والتي استمرت لمدة أسبوعين.
وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم المهندس أحمد بن علي الحمودي: إن إقامة مثل هذه الأنشطة تأتي ضمن سلسلة البرامج والمناشط المتنوعة التي تنفذها وتدعمها المؤسسة للمتدربين والمتدربات ضمن أهدافها وخططها لهم، وتعزيز مواهبهم في سبيل إيجاد بيئة تدريبية تهتم بالتدريب وتنمية المواهب ودعمها لأبنائنا المتدربين والمتدربات.