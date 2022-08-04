"‫الموارد البشرية" بنجران تطلق أسبوعًا توعويًّا لمكافحة الاتجار بالبشر

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران، اليوم الخميس، أسبوعًا توعويًّا تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر؛ لرفع مستوى الوعي والتثقيف حيال تلك الجريمة.
ويهدف الأسبوع إلى نشر التوعية حول هذه الجرائم والتعريف بجميع التعاملات والطرق التي تصنف ضمن الاتجار بالبشر وضرورة الإبلاغ عن أي تعامل قد يصل إلى جريمة بحق الأشخاص أو المتاجرة بهم.
ويتخلّل أسبوع التوعية جولات ميدانية لمنشآت الأعمال بالقطاع الخاص، بإشراف ومتابعة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران عمر النعمي.
كما يجري توزيع منشورات تتضمن المخالفات التي قد تقع من أرباب العمل ضد العاملين وتصنف ضمن جرائم الاتجار بالبشر؛ مثل: الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو رخصة الإقامة وعدم منح العامل وقت راحة أو تشغيله ساعات عمل إضافية دون مقابل.