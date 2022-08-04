"‫الموارد البشرية" بنجران تطلق أسبوعًا توعويًّا لمكافحة الاتجار بالبشر

كما يجري توزيع منشورات تتضمن المخالفات التي قد تقع من أرباب العمل ضد العاملين وتصنف ضمن جرائم الاتجار بالبشر؛ مثل: الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو رخصة الإقامة وعدم منح العامل وقت راحة أو تشغيله ساعات عمل إضافية دون مقابل.