هيئة تطوير بوابة الدرعية تشارك في تنظيم النسخة الثانية لسوق التمور

كما تأتي المبادرة مُعبِّرة عن الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لهذا القطاع ضمن استراتيجيتها الشاملة التي تهدف إلى دعم وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، والتكامل مع الجهات الأخرى في الدرعية لتحقيق هذا المستهدف، وكذلك تعظيم الاستفادة من المقومات المتنوعة التي تزخر بها الدرعية في المجالات كافة، ومواكبة المشاريع التطويرية الكبرى التي تعمل الهيئة على تنفيذها في الدرعية لتنمية الاقتصاد المحلي، وتحويلها إلى الوجهة الأولى ثقافيًّا وسياحيًّا.