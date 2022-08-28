هيئة تطوير بوابة الدرعية تشارك في تنظيم النسخة الثانية لسوق التمور

شاركت هيئة تطوير بوابة الدرعية في تنظيم النسخة الثانية من سوق التمور، وهو السوق الموسمي الذي تشارك الهيئة في تنظيمه بالتعاون مع بلدية محافظة الدرعية في إطار الحرص على دعم المزارعين المحليين؛ لبيع منتجاتهم لزوار السوق، وتوفير ظروف أفضل للبائعين والمشترين من المجتمع، وتوسيع نطاق السوق.
وأشارت الهيئة إلى أن مشاركتها في سوق التمور في هذه النسخة للمرة الثانية على التوالي تستهدف الإسهام بفاعلية في دعم المجتمع المحلي وسوق المزارعين المحليين، ودعم الأعمال التجارية في الدرعية، وكذلك التعريف بمنتجات وأنواع التمور التي تشتهر بها مزارعها.
وتندرج هذه المبادرة للمشاركة في سوق التمور، الذي يُقام أمام جامع موضي العثمان في حي الفيصلية بالدرعية، ضمن المبادرات والبرامج العديدة التي تتبناها الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية، ممثلة بإدارة المشاركة المجتمعية، من خلال تشجيع المجتمع على دعم الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى الإسهام في دعم المزارعين، ورفع مستويات مداخيلهم، وخلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المجتمع المحلي للدرعية.
كما تأتي المبادرة مُعبِّرة عن الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لهذا القطاع ضمن استراتيجيتها الشاملة التي تهدف إلى دعم وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، والتكامل مع الجهات الأخرى في الدرعية لتحقيق هذا المستهدف، وكذلك تعظيم الاستفادة من المقومات المتنوعة التي تزخر بها الدرعية في المجالات كافة، ومواكبة المشاريع التطويرية الكبرى التي تعمل الهيئة على تنفيذها في الدرعية لتنمية الاقتصاد المحلي، وتحويلها إلى الوجهة الأولى ثقافيًّا وسياحيًّا.