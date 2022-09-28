"ثانوية العز بن عبدالسلام" بالرياض تشارك طلابها الاحتفال باليوم الوطني الـ92

احتفلت ثانوية العز بن عبدالسلام في حي العزيزية بالرياض باليوم الوطني الـ92 والذي جاء تحت شعار "هي لنا دار"؛ حيث تَزينت المدرسة بالأخضر وتوشح الطلاب بالأعلام والشعارات والكلمات الوطنية بمشاركة المعلمين.
وتنوعت فقرات الاحتفال بهذا اليوم الغالي على نفوس كل السعوديين ما بين الفقرات الوطنية والبرامج المتنوعة، وإظهار تراث المملكة وتاريخها المرصّع بالإنجازات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الوطنية والولاء لدى الطلاب، وأهمية التعليم ودوره الكبير في نهضة الوطن وتقدمه، بإشراف من مدير المدرسة علي القيسي.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد اعتمدت 14 برنامجًا وفعالية للاحتفاء باليوم الوطني الـ(92) للمملكة في المدارس والإدارات والمراكز.
يشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد وجّهت بتفعيل الاحتفاء باليوم الوطني في المدارس الحكومية والأهلية بمناطق المملكة كافة، وكذلك الجامعات والكليات، عبر تنفيذ البرامج والفعاليات الوطنية، لمدة أسبوع دراسي كامل ابتداء من اليوم (الأحد) حتى يوم الخميس القادم.
وتشمل برامج الاحتفالات، إقامة معارض مصاحبة لعرض منجزات التعليم العام والجامعي، وأبرز النجاحات التي يفخر بها الوطن، وما تم تحقيقه من نجاحات.
ويتضمن برنامج الاحتفاء فعاليات تراثية؛ للتعريف بتراث المملكة ومعالمها التاريخية، وكذلك فعالية "مصيحة"، التي يتم فيها ربط الطلبة بالتراث العريق المرتبط بالإبل من خلال استعراض فرقة الهجانة، كما تشمل البرامج الاحتفالية منافسات رياضية، منها "بطولة كرة القدم الوطنية" مع عدد من الفعاليات الرياضية المصاحبة بمشاركة الطلاب والطالبات.