"ثانوية العز بن عبدالسلام" بالرياض تشارك طلابها الاحتفال باليوم الوطني الـ92

وتنوعت فقرات الاحتفال بهذا اليوم الغالي على نفوس كل السعوديين ما بين الفقرات الوطنية والبرامج المتنوعة، وإظهار تراث المملكة وتاريخها المرصّع بالإنجازات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الوطنية والولاء لدى الطلاب، وأهمية التعليم ودوره الكبير في نهضة الوطن وتقدمه، بإشراف من مدير المدرسة علي القيسي.