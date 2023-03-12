أمير حائل يستعرض الاستعدادات لإقامة مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2030

وكان أمير حائل قد استقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان بن فالح الشمري، بمكتبه اليوم، ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بالنجاحات التي تحققت للمؤتمر في نسخه السابقة، متطلعاً لتحقيق نجاحات أكبر للنسخة القادمة التي ستقام خلال شهر شوال المقبل بإذن الله بدعم من القيادة الحكيمة – أيدها الله – ومتابعة من وزير الصحة وجهود مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة والجهود التكاملية من الهيئات والجهات الحكومية.