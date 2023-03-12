أمير حائل يستعرض الاستعدادات لإقامة مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2030

استعرض أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الاستعدادات القائمة لإقامة مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023، والذي يشارك فيه أكثر من 70 متحدثًا من مختلف دول العالم، وبمشاركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويصاحبه عدد من الفعاليات في موقع بيئي متميز.
وكان أمير حائل قد استقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان بن فالح الشمري، بمكتبه اليوم، ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بالنجاحات التي تحققت للمؤتمر في نسخه السابقة، متطلعاً لتحقيق نجاحات أكبر للنسخة القادمة التي ستقام خلال شهر شوال المقبل بإذن الله بدعم من القيادة الحكيمة – أيدها الله – ومتابعة من وزير الصحة وجهود مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة والجهود التكاملية من الهيئات والجهات الحكومية.
وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عن شكره لأمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر، مشيراً إلى أن مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023، يأتي مكملاً للنجاحات السابقة وبأفكار متجددة.