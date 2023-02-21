تعليم جازان يبحث تعزيزَ الانضباط المدرسي

نفّذت "الإدارة العامة للتعليم" بمنطقة جازان، بمركز القيادات تحديات وحلول؛ تعزيز الانضباط المدرسي، وذلك عبر ورشة عمل نفّذتها إدارتا "التوجيه الطلابي والإشراف التربوي" "بنين- بنات"، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنات "رحاب بنت زيلعي مسلم، ومديري مكاتب التعليم، ومشرفي التوجيه الطلابي والإدارة المدرسية، وعدد من أولياء الأمور، والتي هدفت لمناقشة الانضباط المدرسي والعوامل المؤدّية إلى تعزيزه.
واستهدفت ورشة العمل "تعزيز الانضباط المدرسي.. التحديات والحلول"، بمشاركة أولياء الأمور؛ لمناقشة الانضباط المدرسي، والعوامل المؤدّية إلى تعزيزه، بالإضافة إلى عقد مجموعات تركيز تستهدف طلابَ المرحلة المتوسطة والثانوية؛ لمناقشة أسباب الغياب والآثار المترتبة عليه، والحلول المقترحة في عينة من مدارس مكاتب التعليم، البنين والبنات.
وناقشت الورشة التدريبية العديدَ من المحاور، المتمثلة في: التحديات التي تواجه تعزيز الانضباط المدرسي، والآثار النظامية والسلوكية والقانونية والاجتماعية المترتّبة على عدم دقّة رصد الغياب في المدارس، وأفضل الممارسات المطبّقة حاليًّا على مستوى إدارات التعليم والمكاتب والمدارس التابعة لها في تعزيز الانضباط المدرسي، وأبرز الحلول التقنية والتثقيفية، والسياسات المتبعة على مستوى إدارات التعليم والمدارس التابعة لها في معالجة وتعزيز الانضباط المدرسي.