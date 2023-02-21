تعليم جازان يبحث تعزيزَ الانضباط المدرسي

وناقشت الورشة التدريبية العديدَ من المحاور، المتمثلة في: التحديات التي تواجه تعزيز الانضباط المدرسي، والآثار النظامية والسلوكية والقانونية والاجتماعية المترتّبة على عدم دقّة رصد الغياب في المدارس، وأفضل الممارسات المطبّقة حاليًّا على مستوى إدارات التعليم والمكاتب والمدارس التابعة لها في تعزيز الانضباط المدرسي، وأبرز الحلول التقنية والتثقيفية، والسياسات المتبعة على مستوى إدارات التعليم والمدارس التابعة لها في معالجة وتعزيز الانضباط المدرسي.