"ألفة" تنظم برنامجًا عن "دور الأسرة لحماية أبنائها من خطر المخدرات"

أطلقت جمعية "ألفة" للتنمية الأسرية بمحافظة حفر الباطن، اليوم الاثنين، برنامجًا نوعيًا تثقيفيًا وتوعويًا، بعنوان "دور الأسرة في حماية أبنائها من خطر المخدرات"، ويستمر لمدة خمسة أيام.
يأتي البرنامج رعاية المحافظ الأمير منصور بن محمد آل سعود، وبمشاركة نخبة من المختصين والخبراء على مستوى المملكة وعدد من الجهات الحكومية.
وقال المدير التنفيذي للجمعية نايف بن مرزوق الشريهي، لـ"سبق": إن البرنامج يهدف إلى تعزيز دور الأسرة وتزويد أفرادها بالمهارات الحياتية؛ للوقاية من خطر المخدرات ونشر الثقافة التوعوية عن مخاطرها، وإكساب المتدربين المعرفة العلمية بأضرارها وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع، ومعرفة العلامات والمؤشرات الدالة على التعاطي وكيفية توجيه المتعاطي للعلاج.
بالإضافة إلى مفهوم المهارات التربوية للتعامل مع الأبناء ومعرفة الأثر النفسي والاجتماعي، وطرق الحد من انتشار الجريمة.
وتابع قائلاً: "يركز البرنامج على مفهوم الوقاية ومعايير التوعية الصحيحة، ورفع حس المسؤولية التوعوية لدى الفرد والمجتمع".
وأشار "الشريهي" إلى أن هذا البرنامج يأتي حرصًا من جمعية "ألفة" على تفعيل دورها ورسالتها للعناية بشؤون الأسرة بالمحافظة، مواكبة للحملة الوطنية المشتركة التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله- للحرب على المخدرات.