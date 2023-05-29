"ألفة" تنظم برنامجًا عن "دور الأسرة لحماية أبنائها من خطر المخدرات"

أطلقت جمعية "ألفة" للتنمية الأسرية بمحافظة حفر الباطن، اليوم الاثنين، برنامجًا نوعيًا تثقيفيًا وتوعويًا، بعنوان "دور الأسرة في حماية أبنائها من خطر المخدرات"، ويستمر لمدة خمسة أيام.