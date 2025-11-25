البروفيسور "فودة": "نوستالجيا الاتصال" تعزز الهوية الثقافية والحنين إلى الماضي عبر التلفزيون

وأوضح أن الإنسان يتميز بكونه "مخلوقًا اتصاليًّا"، وأن الحنين يدفعه إلى استعراض تاريخ وسائل الاتصال التي شكّلت جزءًا من تطوره، لافتًا إلى أن حرمان الإنسان من الاتصال كان أساس عقوبات الحبس والتوقيف. وأضاف أن متابعة الأخبار اكتسبت أهمية مبكرة في حياة الإنسان، الذي استخدم المنادي ثم الحمام الزاجل والبريد وصولًا إلى الصحافة التي بدأت بالنسخ اليدوي منذ 59 ق.م وظلت لزمن طويل حكرًا على الطبقة الأرستقراطية.