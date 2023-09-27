شاهد.. منسوبو "صحة بيشة" يحتفلون باليوم الوطني الـ 93

كما احتفل كل من: مستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى وادي ترج، ومستشفى تبالة العام، ومركز السكري والغدد الصماء، ومستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة، ومستشفى البشائر العام، ومستشفى تثليث ومراكز الرعاية الأولية الصحية، بذكرى اليوم الوطني الـ 93 من خلال تزيين أروقة المستشفيات والمراكز الصحية بالأعلام وشرائط الزينة والبالونات التي تحمل جميعها شعارات الولاء والوفاء للوطن العزيز.