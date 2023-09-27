شاهد.. منسوبو "صحة بيشة" يحتفلون باليوم الوطني الـ 93

شاركت مديرية الشؤون الصحية ببيشة في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 93.
وتفصيلاً، نظمت مديرية الشؤون الصحية في بيشة حفلاً بهذه المناسبة، حيث زيّنت المداخل وممرات مبنى المديرية بالأعلام واللوحات التي تحمل العبارات والشعارات الوطنية.
وأقام مستشفى سبت العلاية العام حفلاً بمناسبة اليوم الوطني، وتم إعداد لوحات عرض وضعت في مداخل المستشفى ترمز لافتخار إدارة المستشفى ومنسوبيها بالمكاسب الكبيرة التي حظي بها المستشفى في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة.
كما تم زيارة المرضى ومشاركتهم فرحة الاحتفال بهذه المناسبة الكبيرة، وتقديم الهدايا والورود لهم بذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -.
واحتفلت إدارة مستشفى الملك عبدالله باليوم الوطني , وتضمن الاحتفال أوبريت لطالبات المدرسة الخامسة عشرة، ثم إطلاق بالونات تحمل شعارات الوطن أمام المدخل الرئيس للمستشفى، وتقديم الهدايا والورود للمراجعين في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية.
كما احتفل كل من: مستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى وادي ترج، ومستشفى تبالة العام، ومركز السكري والغدد الصماء، ومستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة، ومستشفى البشائر العام، ومستشفى تثليث ومراكز الرعاية الأولية الصحية، بذكرى اليوم الوطني الـ 93 من خلال تزيين أروقة المستشفيات والمراكز الصحية بالأعلام وشرائط الزينة والبالونات التي تحمل جميعها شعارات الولاء والوفاء للوطن العزيز.
ورفع الجميع في هذه الاحتفالات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، داعين الله أن يحفظ البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.