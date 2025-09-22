"الفهاد": 95 عامًا من المجد.. وطن يسمو بطموحه

أكد المهندس ظافر بن عايض الفهاد، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، أن الذكرى الـ95 لليوم الوطني للمملكة تمثل محطة تاريخية مجيدة نستذكر فيها بطولات المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – والتضحيات التي قامت عليها لبنات هذا الوطن العظيم، مشيرًا إلى أن المملكة اليوم تعيش مرحلة طموحات وأحلام تعانق السماء لتضعها في مصاف الدول الرائدة عالميًا بعزائم لا تعرف المستحيل.