"الفهاد": 95 عامًا من المجد.. وطن يسمو بطموحه

أكد المهندس ظافر بن عايض الفهاد، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، أن الذكرى الـ95 لليوم الوطني للمملكة تمثل محطة تاريخية مجيدة نستذكر فيها بطولات المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – والتضحيات التي قامت عليها لبنات هذا الوطن العظيم، مشيرًا إلى أن المملكة اليوم تعيش مرحلة طموحات وأحلام تعانق السماء لتضعها في مصاف الدول الرائدة عالميًا بعزائم لا تعرف المستحيل.
وأوضح الفهاد أن خمسة وتسعين عامًا من التنمية والبناء والإنجازات المتوالية، نهضت بالمملكة لتصبح دولة عصرية حديثة، بفضل الله أولًا، ثم بفضل النقلة النوعية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، القائمة على بناء الإنسان السعودي وتعزيز مكانته، مضيفًا أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – واصلت مسيرة تعزيز مكتسبات الوطن وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
وأشار إلى أن اليوم الوطني يجسد واحدة من اللحظات التاريخية الفارقة في مسيرة المملكة، مع إطلاق رؤية المملكة 2030 التي تضمنت برامج ومبادرات أحدثت نقلة نوعية في تمكين الدولة العصرية، برؤية ترتكز على طموح الوطن وحيوية المجتمع وازدهار الاقتصاد، مؤكداً أن الجميع يلمس اليوم ثمار هذه الإصلاحات الشاملة.
واختتم الفهاد حديثه برفع أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، ولسمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسمو أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس الإدارة، وللشعب السعودي الكريم، سائلًا الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والرخاء، ويحقق لها المزيد من التقدم والازدهار والريادة.