مسرح أمانة الباحة يفتح أبوابه للجمهور لمشاهدة مباراة الصقور الخضر وبولندا

وبين أنه تم تجهيز مسرح الأمانة الرئيسي بشاشة عملاقة لعرض مباراة المنتخب السعودي ضد بولندا مساء اليوم السبت ليضاف إلى المواقع السابقة، وشهدت المواقع المخصصة لعرض المباريات إقبالاً كبيراً من الجمهور لمتابعة مباريات مونديال كأس العالم 2022 المقام بدولة قطر، متمنين التوفيق لمنتخبنا الوطني ولجميع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.