بيئة العاصمة المقدسة تنظم النسخة الرابعة من ملتقى الماعز البيشي الأبرص بمشاركة واسعة من المربين

وشهد الملتقى حضورًا كبيرًا من الأهالي والزوار الذين توافدوا للتعرّف على الخصائص الفريدة لهذه السلالة المميزة، إضافةً إلى الاطلاع على أساليب رعايتها وتحسين إنتاجيتها. كما قدّمت وحدة الثروة الحيوانية بالمكتب، بالتعاون مع مركز "وقاء"، حزمة من الفحوصات البيطرية المجانية والاستشارات التوعوية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي والوقاية من الأمراض في قطعان المربين.