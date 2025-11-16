بيئة العاصمة المقدسة تنظم النسخة الرابعة من ملتقى الماعز البيشي الأبرص بمشاركة واسعة من المربين

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة النسخة الرابعة من ملتقى الماعز البيشي الأبرص، وسط مشاركة واسعة من مربي الأغنام والمهتمين بالثروة الحيوانية. ويأتي تنظيم هذا الحدث امتدادًا لجهود الوزارة في تنمية السلالات المحلية وتعزيز حضورها الاقتصادي، إلى جانب دعم المربين وتمكينهم من تبني أفضل الممارسات في مجال الإنتاج الحيواني.
وشهد الملتقى حضورًا كبيرًا من الأهالي والزوار الذين توافدوا للتعرّف على الخصائص الفريدة لهذه السلالة المميزة، إضافةً إلى الاطلاع على أساليب رعايتها وتحسين إنتاجيتها. كما قدّمت وحدة الثروة الحيوانية بالمكتب، بالتعاون مع مركز "وقاء"، حزمة من الفحوصات البيطرية المجانية والاستشارات التوعوية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي والوقاية من الأمراض في قطعان المربين.
وأكد الدكتور محمد الشراوي، نائب مدير المكتب، أن هذه الملتقيات تُعد منصة مهمة لتمكين المربين وتطوير أعمالهم، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي المحلي ويعزز مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة ودعم القطاع الزراعي عبر ممارسات حديثة ومستدامة.