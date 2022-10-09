بالشراكة مع هيئة الصحفيين.. "أدبي الأحساء" ينظم محاضرة "الصحافة الورقية وبريقها الخافت"

الجدير بالذكر أن شراكة النادي مع هيئة الصحفيين السعوديين، قد أثمرت عن تقديم عدد من الأنشطة النوعية، وقدم نادي الأحساء الأدبي الشكر للمحاضر الدكتور تركي العيار، وللزملاء والزميلات في هيئة الصحفيين بالأحساء.