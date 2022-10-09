بالشراكة مع هيئة الصحفيين.. "أدبي الأحساء" ينظم محاضرة "الصحافة الورقية وبريقها الخافت"

ينظم نادي الأحساء الأدبي بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء، محاضرة إعلامية يتحدث فيها الدكتور تركي بن فهد العيار، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود عضو مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي وعضو هيئة الصحفيين السعوديين.
وستقام المحاضرة على مسرح النادي مساء الثلاثاء ١٥ من ربيع الأول الجاري ١٤٤٤هـ الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢م، وتتناول موضوع "الصحافة الورقية وبريقها الخافت".
وتأتي هذه المحاضرة انطلاقًا من التعاون الثقافي والإعلامي القائم بين النادي وهيئة الصحفيين السعوديين فرع الأحساء؛ لتقديم ما من شأنه خدمة المشهد الثقافي والإعلامي في المحافظة.
الجدير بالذكر أن شراكة النادي مع هيئة الصحفيين السعوديين، قد أثمرت عن تقديم عدد من الأنشطة النوعية، وقدم نادي الأحساء الأدبي الشكر للمحاضر الدكتور تركي العيار، وللزملاء والزميلات في هيئة الصحفيين بالأحساء.