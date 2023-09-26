بمشاركة أكثر من 14 ألف طالب وطالبة.. مدارس تعليم ظهران الجنوب تحتفل باليوم الوطني 93

واشتمل الاحتفال الذي شارك فيه مدير التعليم طارق بن علي الوادعي، على العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة في المدارس، هدفت إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، وغرس مشاعر الحب والفخر بقيادته الحكيمة في نفوس الطلبة ومعلّميهم، عبر مجموعة من الأنشطة والفقرات، بمشاركة أولياء الأمور.