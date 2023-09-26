بمشاركة أكثر من 14 ألف طالب وطالبة.. مدارس تعليم ظهران الجنوب تحتفل باليوم الوطني 93

احتفلت مدارس إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، باليوم الوطني الـ93 للمملكة تحت شعار "نحلم ونحقّق"، بمشاركة أكثر من 14 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية.
واشتمل الاحتفال الذي شارك فيه مدير التعليم طارق بن علي الوادعي، على العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة في المدارس، هدفت إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، وغرس مشاعر الحب والفخر بقيادته الحكيمة في نفوس الطلبة ومعلّميهم، عبر مجموعة من الأنشطة والفقرات، بمشاركة أولياء الأمور.
كما شملت الفعالياتُ العديدَ من المسابقات والألعاب والمعارض المدرسية، والكلمات والأناشيد، والرسم والتلوين والأنشطة والألعاب الرياضية والوطنية والمعارض المدرسية.