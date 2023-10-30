بحضور "البقمي" ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس من ممثلي الأهالي .. "محلي الليث" يناقش المشروعات التنموية بالمحافظة

رأس محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني, اليوم, اجتماع المجلس المحلي في جلسته العاشرة من دورته السادسة، بحضور وكيل المحافظة مصلح البقمي ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس من مُمثلي الأهالي.
وفي مستهل الجلسة نوّه محافظ الليث بما توليه القيادة الرَّشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام بكافة القطاعات والدعم اللامحدود في شتى المجالات، وخاصة بما يتعلق بالخدمات المُقدمة للمواطنين والمواطنات.
واستعرض المجلس مجمل المحاور المدرجة على جدول الأعمال في المجالات الخدميِّة والصحيِّة والتعليميّة، الرَّامية لسُبل الارتقاء بكافة الخدمات، وتضمنت مشاريع تحسين المشهد الحضري، بالإضافة لإنشاء حدائق ومنتزهات وساحات وأسواق شعبية وتأهيل الشوارع والأحياء، وبرامج تحسين جودة الحياة، وكل ما يخدم المحافظة ومراكزها تنمويًا وثقافيًا وسياحيًا، والعديد من الخطط والموضوعات المُستقبلية واحتياجات المحافظة والتي تم اتخاذ التوصيات اللازمة.