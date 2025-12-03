محافظ الليث يشهد حفل "آمال" ويفتتح قاعة العلاج الطبيعي لذوي الإعاقة

افتتاح وتكريم

وخلال المناسبة، افتتح المحافظ قاعة العلاج الطبيعي التي تُقدّم خدماتها بواقع 30 جلسة أسبوعيًا، وشارك في تسليم عدد من الأجهزة والمعدات الطبية للمستفيدين، كما كرّم الجهات الداعمة والمانحة، مشيدًا بجهود الجمعية في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم عبر برامج تعليمية وتثقيفية مخصصة، وتعزيز فرص دمجهم في المجتمع.