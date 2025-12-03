محافظ الليث يشهد حفل "آمال" ويفتتح قاعة العلاج الطبيعي لذوي الإعاقة

شهد محافظ الليث، عمران بن حسن الزهراني، حفل جمعية آمال لذوي الإعاقة، الذي أُقيم بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بحضور عدد من رؤساء ومديري الإدارات الحكومية، وممثلي القطاع غير الربحي، والجهات المانحة.
وتضمّن الحفل استعراض أبرز برامج الجمعية ومنجزاتها خلال عام 2025، والتي شملت: برنامج التكامل الحسي، النطق والتخاطب، تعديل السلوك، تنمية المهارات، جلسات التشخيص والتقويم، وبرنامج الاستشارات، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 3500 مستفيد ومستفيدة. كما تم إطلاق مبادرة "سندك" لدعم المستفيدين بالأجهزة والمعدات المساندة.
وخلال المناسبة، افتتح المحافظ قاعة العلاج الطبيعي التي تُقدّم خدماتها بواقع 30 جلسة أسبوعيًا، وشارك في تسليم عدد من الأجهزة والمعدات الطبية للمستفيدين، كما كرّم الجهات الداعمة والمانحة، مشيدًا بجهود الجمعية في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم عبر برامج تعليمية وتثقيفية مخصصة، وتعزيز فرص دمجهم في المجتمع.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، أحمد الكناني، أن "آمال" تقدم حزمة من البرامج والخدمات، تشمل:
البرامج التدريبية والتعليمية
المحاضرات والندوات المتخصصة
توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية
تهيئة المساكن لذوي الإعاقة
تفعيل الأيام العالمية
تقديم الاستشارات
الربط بين ذوي الإعاقة وأسرهم والجهات ذات العلاقة
خدمات النقل والدعم اللوجستي
وأكد الكناني أن الجمعية تواصل سعيها لتوفير بيئة شاملة وآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030.