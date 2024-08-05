"الغامدي" يتابع استعداد لجان قبول الطلاب بمدارس الطائف

تابع المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي ظهر اليوم مع لجنة القبول في الإدارة استعدادات لجان القبول في المدارس والمكاتب استعدادًا للعام الدراسي القادم 1446هـ.