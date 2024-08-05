"الغامدي" يتابع استعداد لجان قبول الطلاب بمدارس الطائف

تابع المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي ظهر اليوم مع لجنة القبول في الإدارة استعدادات لجان القبول في المدارس والمكاتب استعدادًا للعام الدراسي القادم 1446هـ.
وشدد "الغامدي" على أهمية سير عمل اللجنة التي تبدأ من المدرسة ثم مكاتب التعليم حتى اللجنة المركزية في الإدارة والعمل على مساعدة أولياء الأمور في حل المشكلات التي قد تعترضهم ومساعدة الطلاب والطالبات القادمين من مناطق أخرى.
وأكد "الغامدي" أن على جميع اللجان بضرورة تيسير إجراءات قبول الطلبة والطالبات بالمدارس للعام الحالي 1446هـ واستيعابهم في أول يوم دراسي، وإنهاء إجراءات قبولهم وفق التعليمات والأنظمة بهذا الشأن؛ راجيًا للجميع التوفيق والسداد.