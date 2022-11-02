أمير نجران يكرّم "العساكر" لإسهاماته ومشاركاته في البرامج العلمية

كرّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران المستشار الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر نظير إسهاماته ومشاركاته في البرامج العلمية ومنها "برنامج الحث على أخذ الفتوى من المصادر المعتمدة" الذي دشنته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء يوم أمس الأول برعاية مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.