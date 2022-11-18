للجميع.. شاهد حملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية تطلقها مستشفى بالطائف

وبيّن "الجعيد" أنه تم تطعيم 480 مستفيدًا في الحملات الميدانية حتى اليوم الجمعة، وفق خطط ومستهدفات تموضعها من قبل إدارة الأمراض المعدية، بالإضافة إلى وجود اللقاح بشكلٍ يومي في العيادات الخارجية بالمستشفى.