للجميع.. شاهد حملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية تطلقها مستشفى بالطائف

أطلق مستشفى قيا العام، التابع لصحة الطائف، حملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، تستهدف الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع.
وأكد مدير العلاقات والإعلام بالمستشفى متعب الجعيد لـ"سبق"، أن التطعيم آمن، ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية توجد في المساجد والجوامع والأسواق وأماكن التجمعات، حيث تستمر الحملة لمدة شهرين.
وبيّن "الجعيد" أنه تم تطعيم 480 مستفيدًا في الحملات الميدانية حتى اليوم الجمعة، وفق خطط ومستهدفات تموضعها من قبل إدارة الأمراض المعدية، بالإضافة إلى وجود اللقاح بشكلٍ يومي في العيادات الخارجية بالمستشفى.