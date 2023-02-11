"التسوية الودية" بعسير تسترد حقوقًا عمالية بأكثر من 8 ملايين ريال خلال 2022م

وأضاف بأن "التسوية الودية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور وإصابات العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، وأي منازعات أخرى ناشئة عن تطبيق نظام العمل ولوائحه بهدف فض النزاع، والوصول إلى حل ودي، يُرضي الطرفين".