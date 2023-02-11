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"التسوية الودية" بعسير تسترد حقوقًا عمالية بأكثر من 8 ملايين ريال خلال 2022م

من خلال النظر في أكثر من 4500 دعوى عمالية
"التسوية الودية" بعسير تسترد حقوقًا عمالية بأكثر من 8 ملايين ريال خلال 2022م
فايع الزيادي
فايع الزيادي

تمكنت إدارة التسوية الودية بمنطقة عسير التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال العام الماضي من استرداد حقوق مالية لموظفي القطاع الخاص بمبالغ وصلت لأكثر من 8 ملايين ريال سعودي.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني أن المبالغ استُردت من خلال النظر في أكثر من 4500 دعوى عمالية لعام 2022م؛ إذ يُعقد الصلح وتقريب وجهات النظر بين العمال وأصحاب العمل.

وأضاف بأن "التسوية الودية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور وإصابات العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، وأي منازعات أخرى ناشئة عن تطبيق نظام العمل ولوائحه بهدف فض النزاع، والوصول إلى حل ودي، يُرضي الطرفين".

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