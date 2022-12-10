"عيوني الصحية": نفخر بمشاركة 165 متطوعًا أنجزوا 2550 ساعة تطوعية

وقالت إدارة الجمعية في تدوينة على حسابها بـ"تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2022، إن نخبة من المتطوعين الذين اتخذوا العطاء أسلوبًا لحياتهم أنجزوا 2550 ساعة تطوعية عبر مشاركتهم في برامج صحية وإنسانية واسعة.