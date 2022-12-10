"عيوني الصحية": نفخر بمشاركة 165 متطوعًا أنجزوا 2550 ساعة تطوعية

عبرّت جمعية عيوني الصحية عن فخرها بالوصول إلى 165 متطوعًا أسهموا في خدمة المستفيدين بمختلف المجالات الطبية والإدارية.
وقالت إدارة الجمعية في تدوينة على حسابها بـ"تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2022، إن نخبة من المتطوعين الذين اتخذوا العطاء أسلوبًا لحياتهم أنجزوا 2550 ساعة تطوعية عبر مشاركتهم في برامج صحية وإنسانية واسعة.
وأوضحت أن البرامج شملت التطوع في مجال إجراء الفحوص الوقائية، إجراء العمليات العلاجية، تنظيم الفعاليات، الاستشارات الطبية، إضافة إلى مجال الاستشارات الإدارية، والتوعية والتثقيف الصحي، والنشر الإلكتروني.
وأكدت الجمعية حرصها على تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي بين فئات المجتمع كافة، وترجمة رسالة الجمعية التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع.