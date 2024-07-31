بفِرق إسعافية وتطوعية.. "هلال الباحة" يشارك في برنامج "نتحرك معًا"

في إطار دعم وتعزيز الصحة العامة للمجتمع، شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة في برنامج "نتحرك معًا" التطوعي، الذي نظمه فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة بالتعاون مع عدد من الإدارات الحكومية خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء 30 - 31 يوليو 2024م.
وقد أقيمت فعاليات البرنامج في اليوم الأول على ممشى الحاوية. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع؛ إذ بلغ عدد المشاركين ما يقارب 200 شخص.
وقام "هلال الباحة" بالمساهمة الفعالة في هذه الفعالية من خلال توفير فرقة إسعافية مجهزة، إضافة إلى فِرق تطوعية متقدمة، تضم أخصائيين وفنيين ذوي خبرة.
وقد تم توزيع الفِرق في المواقع الرئيسية على مسار الممشى؛ لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة لأي حالات طارئة قد تحدث أثناء الفعالية.
وتأتي مشاركة هيئة الهلال الأحمر السعودي ضمن استراتيجيتها لدعم الفعاليات المجتمعية، التي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والوعي الصحي بين أفراد المجتمع.
هذا الدعم يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الدكتور حسام بن سعود آل سعود، أمير منطقة الباحة، الذي يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية المختلفة لخدمة المجتمع، ورفع مستوى الوعي الصحي.
وتلعب هذه المشاركة دورًا كبيرًا في تعزيز الثقة بين المجتمع وهيئة الهلال الأحمر، كما تسهم في تعزيز جاهزية الفرق الإسعافية والتطوعية في التعامل مع الفعاليات الكبرى، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
وجاءت مشاركة هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة في برنامج "نتحرك معًا" التطوعي تجسيدا لالتزام الهيئة بدورها الوطني والإنساني في دعم ورعاية الأنشطة المجتمعية.
وقد لاقت المشاركة استحسانًا كبيرًا من قِبل المشاركين والمنظمين على حد سواء؛ ما يعزز أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع.