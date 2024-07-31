بفِرق إسعافية وتطوعية.. "هلال الباحة" يشارك في برنامج "نتحرك معًا"

وتلعب هذه المشاركة دورًا كبيرًا في تعزيز الثقة بين المجتمع وهيئة الهلال الأحمر، كما تسهم في تعزيز جاهزية الفرق الإسعافية والتطوعية في التعامل مع الفعاليات الكبرى، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.