"ترابط" تُهدي مرضاها ساعات رقمية ضمن احتفالاتها بيوم الوطن الـ92

أهدت الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط"، اليوم، ساعاتٍ رقميةً بمميزات في مجال الصحة واللياقة البدنية وتتبع الصحة، لعدد من مرضى نزل الأنصاري الخيري بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، خلال فعاليات اليوم الوطني الثاني والتسعين.
وأكد الأمين العام ناصر الزاهد، أن مناسبة اليوم الوطني غالية على قلوبنا ونهدف خلالها لرسم الابتسامة على قلوب مرضانا ومرافقيهم؛ مشيدًا بدور وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رفد القطاع الثالث وتوجيه المركز الوطني للقطاع غير الربحي في إدارة القطاع ومتابعته؛ مضيفًا أن كل الجهات تعمل تحت قيادة رشيدة تعي وتقدر أهمية القطاع الثالث في تنمية الوطن.
شارك في الاحتفال فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية وعدد من الجهات الأهلية، كما احتضن عددًا من الفعاليات الموجهة للأطفال وأسرهم، ومعرضًا مصاحبًا شاركت فيه الفنانة السعودية كوثر الحسيني بعدد من لوحات ملوك المملكة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لوحدة التطوع بالجمعية.
من جانبه قال المستفيد حمد الشمري: إن الجمعية تُقَدم عملًا إنسانيًّا جليلًا يخدم المرضى والمعاقين وكل مَن يحتاج لخدمة العلاج؛ مشيرًا إلى أنها مبادرة جميلة أسهمت في رسم الفرحة على محيا الأطفال وأسرهم والمشاركة في الاحتفال بالذكرى الغالية على قلوبنا جميعًا، والتعبير عن مشاعر الحب والوفاء والولاء لهذا الوطن وقيادته.
وقالت المشاركة من وحدة التطوع بالجمعية لينا العمودي: إن فكرة المشاركة كانت عبارة عن لوحة تحمل خريطة المملكة العربية السعودية، تمنح الزوار وضع بصمتهم على المنطقة التي يتبعون لها على الخريطة.
وأضافت "العمودي" أن هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي ينفذها قسم وحدة التطوع بالجمعية للمرضى وذويهم.
وشهد الاحتفال حضور عدد من الأطباء والأخصائيين ومنسوبي الجمعية، الذين احتفلوا بقص كيكة الاحتفال والتجول داخل أروقة المعرض والتعرف على الفعاليات والبرامج التي أقيمت بهذه المناسبة الغالية على الجميع.