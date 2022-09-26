"ترابط" تُهدي مرضاها ساعات رقمية ضمن احتفالاتها بيوم الوطن الـ92

شارك في الاحتفال فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية وعدد من الجهات الأهلية، كما احتضن عددًا من الفعاليات الموجهة للأطفال وأسرهم، ومعرضًا مصاحبًا شاركت فيه الفنانة السعودية كوثر الحسيني بعدد من لوحات ملوك المملكة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لوحدة التطوع بالجمعية.