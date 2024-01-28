78 برنامجًا تدريبيًا ما بين دورات تدريبية ومحاضرات توعوية وتثقيف مجتمعي بالطائف

نفذت إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بمحافظة الطائف خلال العام 2023 ، (78) برنامجًا تدريبيًا ما بين دورات تدريبية ومحاضرات توعوية وتثقيف مجتمعي استفاد منها (1104) مستفيدين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وشملت البرامج التدريبية كذلك تدريب منسوبي هيئة الهلال الأحمر على دورات في البروتوكولات العلاجية ودورات في دعم الحياة الأساسي والمتقدم ودورات تخصصية أخرى.
ويعمل على هذه الدورات التدريبية مختصون من الهيئة يتميزون بكفاءة عالية وفق أعلى المعايير وأحدث التقنيات بهيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف.
كما أوضحت الهيئة أن الالتحاق بتلك الدورات يتم عن طريق التسجيل في الموقع الإلكتروني (متأهب) والاستفادة من البرامج التي تقدمها الهيئة.
ومن جهة أخرى مكنت الهيئة 2115 متطوعًا ومتطوعة للمشاركة في الفعاليّات والبرامج التطوعية لعدد 410 فعاليّات أُقيمت خلال عام 2023 وبناتج 39201 ساعة تطوعية.
حيث أسهم الفريق التطوعي في خدمة ما يقارب 100 ألف من زوار محافظة الطائف، وذلك عن طريق حضورهم في المحافل الرسمية والأعياد والأماكن العامة لتقديم خدمة إسعافية ما قبل وصول الفرق الإسعافية.
يُذكر أن عدد المتطوعين والمتطوعات المسجلين في منصة الهيئة بالطائف بلغ 5800 متطوع ومتطوعة من مختلف التخصصات الصحية والإدارية سواءً من أطباء أو ممرضين بالإضافة إلى طلاب وطالبات كليات الطب والكليات الصحية المختلفة.
وتشير الهيئة إلى أن التسجيل يتم من خلال الدخول على منصة التطوع الخاصة بالهيئة للالتحاق بالبرامج التطوعية.