78 برنامجًا تدريبيًا ما بين دورات تدريبية ومحاضرات توعوية وتثقيف مجتمعي بالطائف

حيث أسهم الفريق التطوعي في خدمة ما يقارب 100 ألف من زوار محافظة الطائف، وذلك عن طريق حضورهم في المحافل الرسمية والأعياد والأماكن العامة لتقديم خدمة إسعافية ما قبل وصول الفرق الإسعافية.