محافظ جدة يفتتح معرض "صُنع بيدي" السابع عشر للمشروعات الصغيرة

وتجوّل المحافظ في المعرض الذي يضم 114 مشروعًا في أقسام متنوعة، بمشاركة 150 طالبًا وطالبة من رواد المشروعات الصغيرة الراغبين في الانطلاق إلى سوق العمل من مختلف الجامعات السعودية؛ لإثراء المنتجات المحلية بصناعة وطنية عالية الجودة، ورفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.