محافظ جدة يفتتح معرض "صُنع بيدي" السابع عشر للمشروعات الصغيرة

افتتح محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، نيابةً عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد، معرض "صُنع بيدي" السابع عشر للمشروعات الصغيرة، والذي يستمر لمدة خمسة أيام، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.
جاء ذلك بمشاركة الجامعات السعودية، وحضور رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم.
وتجوّل المحافظ في المعرض الذي يضم 114 مشروعًا في أقسام متنوعة، بمشاركة 150 طالبًا وطالبة من رواد المشروعات الصغيرة الراغبين في الانطلاق إلى سوق العمل من مختلف الجامعات السعودية؛ لإثراء المنتجات المحلية بصناعة وطنية عالية الجودة، ورفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ويشهد المعرض الذي يستهدف طلبة الجامعات السعودية في القطاعين الحكومي والخاص، العديد من الفعاليات المصاحبة؛ منها "داتا ثون الابتكار الاجتماعي"، وعروض رياضية، ومسرحية.
كما يشهد عرض أفلام قصيرة، ومسابقات: شاعرة الجامعة، والسلطة الرقمية، وأطروحة، بالإضافة إلى اجتماع وكيلات عمادات شؤون الطلاب للجامعات السعودية.