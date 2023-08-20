12500 مستفيد من فعاليات "هلال مكة" في الربع الثاني من 2023

نفذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م، عددًا من المحاضرات التوعوية والدورات التدريبية، وبرنامج البروتوكولات العلاجية لمنسوبي الهيئة والمختصين في المجال الصحي.
وبلغ مجموع المستفيدين من تلك الفعاليات 12510 رجال ونساء؛ حيث شملت قطاعات حكومية وعسكرية وتعليمية، بالإضافة إلى العديد من الشركات والمؤسسات التجارية.
وبلغ عدد البرامج التدريبية المقدمة 155 برنامجًا، منقسمة إلى: جانب نظري، يضم كل المعلومات الإسعافية الأولية النظرية، وجانب عملي، يُعنى بتطبيق مهارات الإسعافات الأولية.
فيما بلغت عدد المحاضرات التوعوية المنفذة 43 محاضرة، استفاد منها 10294 مستفيدًا؛ حيث شملت المحاضرات التعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الإسعافية "997" لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية وكيفية استخدام تطبيق "اسعفني".
وتحرص الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، على تدريب كل أفراد المجتمع من خلال برنامج "سفير الحياة للإسعافات الأولية" للتعامل مع الحالات الطبية والإصابة الطارئة التي تواجه المواطنين والمقيمين أثناء حياتهم اليومية، مثل: حالات توقف القلب والغصة والنزيف والكسور والإغماء، وطريقة الاتصال بالإسعاف والتعامل مع المريض أو المصاب لحين وصول سيارة الإسعاف.
بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في الإسعافات الأولية.
ويمكن لكل شرائح المجتمع التقدم والتسجيل في الدورات من خلال منصة "متأهب" للتدريب.
وتهدف الهيئة من خلالها تقديم البرامج التدريبية الأساسية والمتقدمة والمحاضرات التوعوية للمواطنين والمقيمين والقطاعات "الحكومية والخاصة"؛ للمساهمة في زيادة التوعية والتثقيف المجتمعي ليكون مجتمعًا يشارك في المحافظة على الأرواح وسفيرًا للحياة.