12500 مستفيد من فعاليات "هلال مكة" في الربع الثاني من 2023

وتحرص الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، على تدريب كل أفراد المجتمع من خلال برنامج "سفير الحياة للإسعافات الأولية" للتعامل مع الحالات الطبية والإصابة الطارئة التي تواجه المواطنين والمقيمين أثناء حياتهم اليومية، مثل: حالات توقف القلب والغصة والنزيف والكسور والإغماء، وطريقة الاتصال بالإسعاف والتعامل مع المريض أو المصاب لحين وصول سيارة الإسعاف.