الطرق وتكدس المركبات يستنفران المحافظ والمسؤولين بمحايل.. وقوف ميداني

استنفر الازدحامُ الشديد وتكدس المركبات على عدد من الطرق والإشارات؛ محافظَ محايل وعددًا من مسؤولي المحافظة.
ووقف محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح ميدانيًّا اليوم على عددٍ من مشاريع الطرق في المحافظة، يرافقه رئيس بلدية المحافظة أحمد بن عامر العربي، ومدير مرور المحافظة العقيد إبراهيم بن أحمد آل عيسى.
وفي البداية جرى الوقوف على الطريق المؤدّي إلى بحر أبوسكينة وسعيدة الصوالحة، ومناقشة الحلول المقترحة للتخفيف من تكدس المركبات، واقتراح مواقع لليوترنات الذكية، وتم الوقوف على الإشارة الضوئية بذات الطريق، والاستماع للحلول التي من شأنها تخفيف الازدحام.
كما جرى الوقوف على سير العمل بطريق الملك عبدالله وطريق الملك فيصل.
وأدلى كلٌّ بدلوه للحلول التي يراها لوضع مداخل لحي الضرس، وطال النقاشُ الكثافةَ التي تشكلها الإشارة الضوئية على طريق الشعبين.
وطالب محافظ محايل برفع جودة التقاطعات والمداخل بالمحافظة وبحث أفضل الحلول الفنية والهندسية لرفع جودة اليوترنات والتقاطعات وفق أفضل المعايير وإعادة دراستها وتنظيمها بما يسهل الوصول من الأحياء وإليها، ويعطي انسيابية للحركة المرورية للمحاور والمداخل للمحافظة، وتنفيذ توصيات اللجنة المرورية بالمحافظة.