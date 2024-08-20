الطرق وتكدس المركبات يستنفران المحافظ والمسؤولين بمحايل.. وقوف ميداني

وفي البداية جرى الوقوف على الطريق المؤدّي إلى بحر أبوسكينة وسعيدة الصوالحة، ومناقشة الحلول المقترحة للتخفيف من تكدس المركبات، واقتراح مواقع لليوترنات الذكية، وتم الوقوف على الإشارة الضوئية بذات الطريق، والاستماع للحلول التي من شأنها تخفيف الازدحام.